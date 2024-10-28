Лукашенко: Россия может профинансировать импортозамещающие проекты

«Мы поставили вместе с россиянам амбициозную задачу преодолеть зависимость от импорта и серьезно занялись импортозамещением… Проектов достаточно. Даже больше, чем мы договаривались, объемов денег, которые Россия выделила в качестве кредитов. Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование», — сказал он в понедельник в Минске на встрече с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Лукашенко подчеркнул, что возможность начала реализации новых проектов будет предметом обсуждения в ходе визита Мантурова в Минск и его переговоров с представителями правительства Белоруссии.
Он поблагодарил российскую сторону за то, что она профинансировала много импортозамещающих проектов в сфере промышленности в Белоруссии, среди которых есть и знаковые, как например, производство самолета «Освей». По словам президента, проект может стать началом эры авиастроения в Белоруссии.
«Мы когда-то открывали новую эру в производстве автомобилей в Беларуси. Вы в России больше, чем кто-либо, понимаете в этом деле. Хотелось бы, чтобы те недопонимания или же какие-то недомолвки, даже можно сказать, (которые есть — ред.) в связи с импортозамещением по легковым автомобиля, мы могли преодолеть и на нашем совместном ранке мы производили белорусские и российские автомобили прежде всего», — сказал президент.
Он подчеркнул, что ни для кого не секрет, что нужно защищать свой рынок.
«Чтобы не попасть из огня да в полымя, как я часто говорю. Наши коллеги это понимают прекрасно. Пути сотрудничества с такими государствами обозначены, они есть. Чтобы не получилось так, как с западниками: ушли, все бросили, “работать не будем”. Правда, ушли — спасибо, пусть уходят. Компетенции, люди остались. Сырья и ресурсов у нас хватает. Будем производить и замещать их товары своими», — добавил Лукашенко.