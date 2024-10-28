Депутат заксобрания Петербурга Вишневский* сложит полномочия

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный иноагентом в РФ, сообщил о сложении полномочий с 30 октября в соответствии с требованиями законодательства.
«Тридцатого октября заканчивается моя работа в законодательном собрании. Благодарю петербуржцев, которые мне доверяют и продолжают доверять… Однако, сейчас законодательство вынуждает меня сложить депутатские полномочия», — написал он в своем Telegram-канале.
Вишневский* добавил, что продолжит оспаривать в судебном порядке решение Минюста о включении в реестр иноагентов.
Согласно федеральному закону от 15 мая, которым вносятся изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, полномочия представителей публичной власти, включенных в реестр иноагентов, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из этого реестра.
Министерство юстиции России 29 марта сообщило о включении Вишневского* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, Вишневский* был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.