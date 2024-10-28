Песков заявил, что Россия не лезет во внутригрузинские дела

«Мы видим это невооруженным глазом. Это, собственно, публично декларируется — что осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Невооруженным глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход голосования пробовало огромное количество сил из европейских стран, из различных европейских институтов. Никто даже не скрывал это были публичные заявления. В отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», — заявил представитель Кремля.