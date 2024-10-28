Песков заявил, что Россия не лезет во внутригрузинские дела

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что результат прошедших выборов можно приравнять к «подчинению Грузии России», и призвала к акциям протеста. Пескова спросили, что в Кремле думают о подобных попытках раскачать ситуацию со стороны руководства республики.
«Мы видим это невооруженным глазом. Это, собственно, публично декларируется — что осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Невооруженным глазом также видны попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход голосования пробовало огромное количество сил из европейских стран, из различных европейских институтов. Никто даже не скрывал это были публичные заявления. В отличие от Москвы. Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся», — заявил представитель Кремля.
В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий, в том числе правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая находится у власти уже 12 лет. По последним данным ЦИК с 97,48% участков у правящей партии 52,98% голосов. Это дает право «Грузинской мечте» сформировать единолично правительство. Кроме того, в парламент проходят «Коалиция за перемены» (11,2%), партия «Единство — Национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и партия «Гахария за Грузию» (8,22%). Остальные партии не преодолели 5-процентный избирательный барьер. Оппозиция отказывается признавать итоги выборов.