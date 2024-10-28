Лукашенко сказал о проведении Высшего госсовета Союзного государства 5 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что планируется провести Высший госсовет Союзного государства Беларуси и России 5 декабря, сообщает БелТА.
Так, первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову, Александр Лукашенко сказал, что от его визита много зависит. Также белорусский лидер сказал, что уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным результаты данного визита, а также необходимость решения возможных вопросов.
— Мы с президентом Путиным об этом говорили и ждем в правительстве России результатов вашего визита в Беларусь. Для того, чтобы, если будут какие-то вопросы к президентам, мы могли в ближайшее время их решить, — пояснил он.
Здесь же Лукашенко рассказал, что на 5 декабря запланировано проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. И добавил, в связи с этим, что все точки над «i» нужно расставить, желательно, на ВГС.
— Чтобы и будущий, и последующий годы были понятными в сотрудничестве для Беларуси и России, — заключил президент.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с первым вице-премьером РФ Мантуровым 28 октября.