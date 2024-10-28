Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани до 30 ноября

22 октября глава польского МИДа Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу российского генконсульства в Познани. Всех сотрудников генконсульства признали нежелательными лицами. Министр объяснил это «причастностью России к диверсиям» на территории страны. В связи с закрытием генконсульства Польшу должны покинуть десять его сотрудников, в том числе трое российских дипломатов. Высылать посла РФ Сергея Андреева польские власти пока не намерены.