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Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани до 30 ноября

Посольство России получило ноту МИД Польши о том, что закрыть российское генконсульство в Познани нужно до полуночи 30 ноября, сообщил посол РФ Сергей Андреев. Пока неизвестно, обяжут ли покинуть диппредставительство технических сотрудников.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается технического состава, то они не объявляются нежелательными лицами, и могли бы, в принципе, продолжать работать в Польше. Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться», — рассказал «РИА Новости» Андреев.

22 октября глава польского МИДа Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу российского генконсульства в Познани. Всех сотрудников генконсульства признали нежелательными лицами. Министр объяснил это «причастностью России к диверсиям» на территории страны. В связи с закрытием генконсульства Польшу должны покинуть десять его сотрудников, в том числе трое российских дипломатов. Высылать посла РФ Сергея Андреева польские власти пока не намерены.

дипломатия