Европейские лидеры назвали требование Украины о вступлении в НАТО нереалистичным

Основной особенностью членства в НАТО является то, что альянс обязывает всех своих членов приходить на помощь стране-участнице, подвергшейся нападению. Принятие в члены НАТО страны, находящейся в состоянии войны, немедленно бы привело к гораздо более широкому региональному конфликту. Как позже сказал Шольц немецкому общественному телеканалу ZDF: «Важно понимать, что страна, находящаяся в состоянии войны, ни в коем случае не может стать членом НАТО… Все это знают, и по этому вопросу нет никаких разногласий».