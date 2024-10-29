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Европейские лидеры назвали требование Украины о вступлении в НАТО нереалистичным

Шансы Украины на вступление в НАТО в ближайшее время сильно снизились после встречи 24 октября канцлера Германии Олафа Шольца и президента Словакии Петера Пеллегрини, пишет Грэм Барнфилд в статье для European Conservative.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как говорится в статье, в четверг Шольц и Пеллегрини договорились о том, что немедленное вступление Украины в НАТО невозможно. После встречи Пеллегрини заявил следующее:

Канцлер и я согласились с тем, что сегодня вопрос о вступлении Украины не стоит на повестке дня, да и не может стоять. Это нереально.

Петер Пеллегрини
президент Словакии

Такого же мнения придерживается и Шольц. Он заявил, что конфликт на Украине не должен перерасти в прямую войну между Россией и НАТО, и вновь исключил поставку Киеву ракет Taurus, которые способны поражать цели в глубине российской территории.

Владимир Зеленский в рамках своего плана по урегулированию военного конфликта настаивал на «немедленном приглашении» Украины к вступлению в НАТО.

Хотя ранее НАТО заявляла, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянс, многие государства-члены выступают против такого шага до завершения конфликта. По словам Пеллегрини, Германия не воспринимает план Зеленского «как решенный вопрос». Это подтверждает его слова о недавнем заседании президентов Болгарии, Хорватии, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Словении за круглым столом в Кракове. На этой встрече, по оценкам Пеллегрини, соотношение мнений за или против вступления Украины в НАТО составило 50:50.

Этот пункт мирного плана в настоящее время является спорным и неосуществимым.

Петер Пеллегрини
президент Словакии

Основной особенностью членства в НАТО является то, что альянс обязывает всех своих членов приходить на помощь стране-участнице, подвергшейся нападению. Принятие в члены НАТО страны, находящейся в состоянии войны, немедленно бы привело к гораздо более широкому региональному конфликту. Как позже сказал Шольц немецкому общественному телеканалу ZDF: «Важно понимать, что страна, находящаяся в состоянии войны, ни в коем случае не может стать членом НАТО… Все это знают, и по этому вопросу нет никаких разногласий».

НАТО
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