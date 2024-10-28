В правительстве Ростовской области ответили на слухи об уходе губернатора

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сейчас активно выполняет задачи в своей должности. Все кадровые вопросы — прерогатива федеральных властей, сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь главы региона Ирина Четвертакова.
— Кадровые вопросы — прерогатива президента. Василий Юрьевич и вся команда активно погружены в существующую повестку. В частности, определяются параметры бюджета на трехлетку, формируются региональные проекты новых нацпроектов, — сказала Ирина Четвертакова.
Представитель пресс-службы губернатора добавила, что конец года — напряженный период, сейчас на особом контроле находятся выполнение всех годовых задач и проектов.
Напомним, ранее в одном из СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что свои посты могут покинуть главы двух регионов, в том числе губернатор Василий Голубев.