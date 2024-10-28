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Лукашенко поблагодарил губернатора Сахалинской области за БелАЭС

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поблагодарил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко за участие в реализации проекта по подготовке строительства Белорусской атомной станции, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Лимаренко прибыл в Минск во главе делегации этого российского региона и встретился с белорусским лидером.

«Наша первая личная встреча, но вы у нас очень-очень известный человек: в качестве руководителя нижегородского “Атомэнергопроекта” вы курировали работы по подготовке к возведению первого энергоблока Белорусской атомной станции», — сказал Лукашенко.

По его словам, «станция получилась хорошая». При этом президент подчеркнул, что в Беларуси уже обсуждается вопрос о строительстве второй АЭС.

В свою очередь губернатор Сахалинской области, вспоминая о том, как начинался проект БелАЭС, отметил, что кто-то иронично к нему относился, кто-то воспринимал это как суперзадачу, которую нужно сделать.

«Хочу сказать, что слово россияне сдержали», — сказал Лимаренко, отметив, что БелАЭС вышла надежной.

Лукашенко Александр
энергетика