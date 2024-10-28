Лукашенко поблагодарил губернатора Сахалинской области за БелАЭС

Лимаренко прибыл в Минск во главе делегации этого российского региона и встретился с белорусским лидером.
«Наша первая личная встреча, но вы у нас очень-очень известный человек: в качестве руководителя нижегородского “Атомэнергопроекта” вы курировали работы по подготовке к возведению первого энергоблока Белорусской атомной станции», — сказал Лукашенко.
По его словам, «станция получилась хорошая». При этом президент подчеркнул, что в Беларуси уже обсуждается вопрос о строительстве второй АЭС.
В свою очередь губернатор Сахалинской области, вспоминая о том, как начинался проект БелАЭС, отметил, что кто-то иронично к нему относился, кто-то воспринимал это как суперзадачу, которую нужно сделать.
«Хочу сказать, что слово россияне сдержали», — сказал Лимаренко, отметив, что БелАЭС вышла надежной.