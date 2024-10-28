Боррель признал, что конфликт на Украине отошел на второй план

«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности», — заявил дипломат в интервью радиостанции RNE. «Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью», — добавил он.
«Я не знаю, сколько резолюций ООН Израиль систематически не выполнял, — подчеркнул Боррель. — И когда мы говорим, что требуем прекращения огня, требование означает наши возможности по принуждению». «Пока война продолжается в Газе и Ливане, мы будем жить на грани [возникновения] искры, которая вызовет еще больший пожар», — заключил глава дипломатии ЕС.