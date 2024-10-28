Выборы в Грузии, рейтинг армий и инициатива Гутерриша. Темы брифинга Пескова

Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и будет делать все для деэскалации: «Конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попытками деэскалации напряженности».