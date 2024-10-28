Выборы в Грузии, рейтинг армий и инициатива Гутерриша. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 28 октября работает в Кремле.
Глава государства проведет по видеосвязи совещание по экономическим вопросам.
У российского лидера также запланировано несколько закрытых встреч.
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и будет делать все для деэскалации: «Конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попытками деэскалации напряженности».
У Путина не было контактов на высшем уровне в выходные со сторонами конфликта после ударов Израиля по Ирану.
О выборах в Грузии
В Кремле опровергли обвинения во вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии: «Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся».
Многие европейские силы попытались повлиять на итоги выборов в Грузии: «Никто даже не скрывал, это были публичные заявления».
Обвинения России во вмешательстве во внутренние дела других государств для многих стран уже «носят стандартный характер».
О рейтинге самых сильных армий
Кремль не стал комментировать составленный в США рейтинг армий мира, среди которых лидирует российская: «Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать».
Об инициативе Гутерриша
В Кремле не стали комментировать, обещал ли Путин изучить инициативу генсека ООН по судоходству в Черном море: «Была закрытая встреча, поэтому ничего не могу сказать на этот счет».