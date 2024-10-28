Олбани
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выборы в Грузии, рейтинг армий и инициатива Гутерриша. Темы брифинга Пескова

Парламентские выборы в Грузии, американский рейтинг самых сильных армий и инициатива генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству в Черном море стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 28 октября работает в Кремле.

Глава государства проведет по видеосвязи совещание по экономическим вопросам.

У российского лидера также запланировано несколько закрытых встреч.

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и будет делать все для деэскалации: «Конечно, Россия постоянно делает все, что возможно, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попытками деэскалации напряженности».

У Путина не было контактов на высшем уровне в выходные со сторонами конфликта после ударов Израиля по Ирану.

О выборах в Грузии

В Кремле опровергли обвинения во вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии: «Мы во внутригрузинские дела не лезем и лезть не собираемся».

Многие европейские силы попытались повлиять на итоги выборов в Грузии: «Никто даже не скрывал, это были публичные заявления».

Обвинения России во вмешательстве во внутренние дела других государств для многих стран уже «носят стандартный характер».

О рейтинге самых сильных армий

Кремль не стал комментировать составленный в США рейтинг армий мира, среди которых лидирует российская: «Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать».

Об инициативе Гутерриша

В Кремле не стали комментировать, обещал ли Путин изучить инициативу генсека ООН по судоходству в Черном море: «Была закрытая встреча, поэтому ничего не могу сказать на этот счет».

Песков Дмитрий