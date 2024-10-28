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Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, сдающим его для СВО

Росгвардия объявила «амнистию» для нарушителей оборота оружия, которые желают сдать его на нужды СВО.

Источник: РИА "Новости"

«За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия… если они не повлекли негативных последствий, граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии напомнили, что подать уведомление о желании передать оружие в зону СВО можно в режиме онлайн.

В январе члены рабочей группы по вопросам специальной военной операции внесли в Государственную думу законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону спецоперации.