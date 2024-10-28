Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, сдающим его для СВО

«За отдельные административные правонарушения в области оборота оружия… если они не повлекли негативных последствий, граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
В Росгвардии напомнили, что подать уведомление о желании передать оружие в зону СВО можно в режиме онлайн.
В январе члены рабочей группы по вопросам специальной военной операции внесли в Государственную думу законопроект об отмене госпошлины за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону спецоперации.