Медведчук заявил о конфликте интересов властей и народа Молдавии

«Третье, что отрезвляет простых людей, то, что европейская интеграция всегда приплетается с интеграцией в НАТО, а это толкает постсоветские страны в войну. В Грузии это четко поняли и не желают своему народу пути, подобно тому, куда завел украинский народ Зеленский. Понимают это и в Молдавии. В Молдавии сегодня конфликт интересов прозападной власти и простого народа, что привело к нестабильности в стране», — отметил Медведчук.