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Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону прошедшие в стране парламентские выборы с молдавским коллегой Майей Санду и главой Польши Анджеем Дудой, сообщает в понедельник администрация грузинского лидера.

«Президент Грузии побеседовала с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов», — сообщает администрация и отмечает, что после этого Зурабишвили провела телефонный разговор с президентом Польши.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.