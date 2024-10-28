Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС в Казани

Организаторы саммита БРИКС в Казани приняли все необходимые меры безопасности президента России Владимира Путина и его гостей. Это касалось в том числе защиты их здоровья. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на всех международных саммитах для президента страны и гостей принимаются необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности.
Спикер подчеркнул, что все эти меры были предприняты на высочайшем уровне. Также была организована определенная кухня, которая остается непубличной. За всем этим стояла весьма напряженная работа.
Напомним, на саммите БРИКС утвердили Казанскую декларацию. Документ распространят в ООН.