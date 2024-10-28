Полковник Ходаренок: у ВСУ мало шансов на проведение успешного контрудара

Вместе с тем нельзя забывать и о классике оперативного искусства, то есть условиях, при которых контрудар может быть успешен. Как ранее писала «Газета.Ru», наносить контрудар выгодно, когда противник (то есть ВС РФ в данном случае) в результате упорной обороны и контратак по нему уже понес значительные потери и дезорганизован: его боевые порядки расстроены, ближайшие резервы израсходованы, задержаны или скованы. А ВС РФ в настоящее время просто проламывает украинскую оборону, и говорить о том, что российская армия дезорганизована, означает, по меньшей мере, выпадать из рамок реальности.