ЕС предъявил Украине предварительное требование для получения €35 млрд

Украина должна будет следовать «демократической» политике Евросоюза в качестве предварительного условия для выделения ей кредита на €35 млрд за счет замороженных российских активов, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.
В частности, страна будет обязана «поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». В документе подчеркивается, что это только предварительное условие, и контролировать его соблюдение будут службы Еврокомиссии (ЕК) и Европейская служба внешних связей.
«Если Комиссия обнаружит, что предварительное условие, изложенное в пункте 1 настоящей статьи, не было выполнено или больше не выполняется, она приостанавливает выплаты по Кредиту МФА и предоставление безвозвратной поддержки», — говорится в документе.
Другие «политические» условия будут изложены в опубликованном позже «меморандуме о взаимопонимании между Комиссией и Украиной». Само выделение Киеву средств также будет зависеть от положительной оценки ЕК запроса на финансирование, поданного Украиной.
ЕС одобрил выделение Украине кредита на сумму до €35 млрд 23 октября. Этот кредит рассчитан на 45 лет и является вкладом ЕС в инициативу G7, которая предполагает займы для Киева за счет прибыли от заблокированных российских активов. В заявлении ЕС говорилось что, согласно новым правилам, европейские депозитарии, в которых находятся замороженные активы, будут переводить 95% прибыли от них в бюджет ЕС, оттуда средства будут выделяться Украине. Остальные 5% по-прежнему будут отчисляться в Европейский фонд мира, закупающий в том числе оружие для ВСУ.
После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Прибыль от них за прошлый год составила €4,4 млрд, а за полгода с начала этого — еще €1,74 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.