ЕС предъявил Украине предварительное требование для получения €35 млрд

ЕС одобрил выделение Украине кредита на сумму до €35 млрд 23 октября. Этот кредит рассчитан на 45 лет и является вкладом ЕС в инициативу G7, которая предполагает займы для Киева за счет прибыли от заблокированных российских активов. В заявлении ЕС говорилось что, согласно новым правилам, европейские депозитарии, в которых находятся замороженные активы, будут переводить 95% прибыли от них в бюджет ЕС, оттуда средства будут выделяться Украине. Остальные 5% по-прежнему будут отчисляться в Европейский фонд мира, закупающий в том числе оружие для ВСУ.