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ЕС предъявил Украине предварительное требование для получения €35 млрд

ЕС одобрил выделение Украине кредита на €35 млрд за счет российских активов на прошлой неделе. Предварительное требование к Киеву — соблюдение демократических механизмов и прав человека. Москва предупреждала, что ответит зеркально.

Источник: AP 2024

Украина должна будет следовать «демократической» политике Евросоюза в качестве предварительного условия для выделения ей кредита на €35 млрд за счет замороженных российских активов, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В частности, страна будет обязана «поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». В документе подчеркивается, что это только предварительное условие, и контролировать его соблюдение будут службы Еврокомиссии (ЕК) и Европейская служба внешних связей.

«Если Комиссия обнаружит, что предварительное условие, изложенное в пункте 1 настоящей статьи, не было выполнено или больше не выполняется, она приостанавливает выплаты по Кредиту МФА и предоставление безвозвратной поддержки», — говорится в документе.

Другие «политические» условия будут изложены в опубликованном позже «меморандуме о взаимопонимании между Комиссией и Украиной». Само выделение Киеву средств также будет зависеть от положительной оценки ЕК запроса на финансирование, поданного Украиной.

Предполагается, что вся сумма в €35 млрд будет выплачиваться несколькими траншами начиная с 2025 года. Не исключается и приостановка помощи в случае, если «потребности существенно уменьшатся по сравнению с первоначальными прогнозами».

ЕС одобрил выделение Украине кредита на сумму до €35 млрд 23 октября. Этот кредит рассчитан на 45 лет и является вкладом ЕС в инициативу G7, которая предполагает займы для Киева за счет прибыли от заблокированных российских активов. В заявлении ЕС говорилось что, согласно новым правилам, европейские депозитарии, в которых находятся замороженные активы, будут переводить 95% прибыли от них в бюджет ЕС, оттуда средства будут выделяться Украине. Остальные 5% по-прежнему будут отчисляться в Европейский фонд мира, закупающий в том числе оружие для ВСУ.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Прибыль от них за прошлый год составила €4,4 млрд, а за полгода с начала этого — еще €1,74 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд.

ЕС