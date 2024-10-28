Президент Аргентины сравнил себя с Суперменом

«Феномен соседства. Да здравствует свобода, черт возьми!» — таким образом Милей подписал изображение супергероя.
Аргентинское издание Página 12 обратило внимание на то, что политик сравнил себя с Суперменом после того, как один из пользователей упомянутой соцсети заявил, что создатели комикса DC Comics вдохновились образом Хавьера Милея, когда рисовали эту обложку.
В свою очередь американская сценаристка комиксов Гейл Симона, которая работает в DC, удивилась публикации политика и назвала это сравнение странным. «Погодите, что?» — написала она, комментируя обсуждение.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей сравнил себя с Терминатором из одноименного фильма, заявив, что пришел из апокалиптического будущего и пообещал его предотвратить.