Лавочки, кашпо, декорации: Вениамин Кондратьев рассказал, что делают из отходов на Кубани

В Краснодарском крае работает 13 предприятий по переработке отходов. Там новую жизнь дают пластику, бумаге, резине, стеклу. Из полученного сырья делают плитку, бесшовное покрытие из резиновой крошки, пленку для мульчирования земли, лавочки, урны, кашпо и объекты декорации.