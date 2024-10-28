Лавочки, кашпо, декорации: Вениамин Кондратьев рассказал, что делают из отходов на Кубани

В Краснодарском крае работает 13 предприятий по переработке отходов. Там новую жизнь дают пластику, бумаге, резине, стеклу. Из полученного сырья делают плитку, бесшовное покрытие из резиновой крошки, пленку для мульчирования земли, лавочки, урны, кашпо и объекты декорации.
Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о видах помощи для перерабатывающих предприятий. Это более 10 видов субсидий и компенсаций. К примеру, возмещение затрат на аренду земли, льготные кредиты, субсидии на модернизацию производства.
«За последние пять лет направили на поддержку таких производств более 360 миллионов рублей», — сообщил глава региона в своих соцсетях.