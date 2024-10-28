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Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР «попыткой задним числом» оправдать отправку на Украину западных военных, которые они уже давно там.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие западные уже давно работают на Украине. Это часть гибридной войны НАТО и ЕС против нашей страны. Мы это прекрасно знаем. Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор не является секретным, он является открытым, весь текст опубликован и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран-участниц договора будет совершено военное нападение», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей.

«Так что здесь наша позиция абсолютна честна, открыта. А вот лукавые заявления о том, что “мы под каким-то предлогом направим войска на Украину” — это, наверное, просто попытка “задним числом” оправдать то, что уже давно происходит», — подчеркнул министр.

Лавров Сергей