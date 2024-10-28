Лавров прокомментировал заявления Запада о сотрудничестве России и КНДР

«Военнослужащие западные уже давно работают на Украине. Это часть гибридной войны НАТО и ЕС против нашей страны. Мы это прекрасно знаем. Что касается наших отношений с КНДР, то мы уже не раз говорили, что договор не является секретным, он является открытым, весь текст опубликован и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран-участниц договора будет совершено военное нападение», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Аль-Яхьей.