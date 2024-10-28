В Кировском районе Крыма избрали главу администрации

В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в понедельник, приняли участие три кандидата — Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.
В финал конкурса вышли Елена Янчукова и Ирина Тигиева.
На сессии депутаты райсовета поддержали кандидатуру действующего главы администрации. Она приступит к исполнениям обязанностей с 5 ноября.
Елена Янчукова возглавляет администрацию Кировского района с октября 2017 года. До этого она на протяжении трех лет возглавляла сельский совет и администрацию Первомайского сельского поселения в Кировском районе.
Ранее в Ялте депутаты горсовета избрали главой местной администрации Янину Павленко.