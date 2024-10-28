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В Кировском районе Крыма избрали главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, занимающая этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.

Источник: Reuters

В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в понедельник, приняли участие три кандидата — Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.

В финал конкурса вышли Елена Янчукова и Ирина Тигиева.

На сессии депутаты райсовета поддержали кандидатуру действующего главы администрации. Она приступит к исполнениям обязанностей с 5 ноября.

Елена Янчукова возглавляет администрацию Кировского района с октября 2017 года. До этого она на протяжении трех лет возглавляла сельский совет и администрацию Первомайского сельского поселения в Кировском районе.

Ранее в Ялте депутаты горсовета избрали главой местной администрации Янину Павленко.