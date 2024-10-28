FT: Трамп может инициировать «Минск-3» в случае своей победы

По его словам, план республиканца по урегулированию конфликта на Украине может включать в себя «переосмысление неудавшихся минских соглашений 2014 и 2015 годов». Однако в этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей, добавил собеседник издания. Он уточнил, что за соблюдением договоренностей в рамках плана «должны будут следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН».