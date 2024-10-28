Касым-Жомарт Токаев прибыл в Монголию с государственным визитом

В последний раз он был в Улан-Баторе 16 лет назад.
В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.
По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил 133 миллиона долларов, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.
В июле Токаев принял в Акорде президента Монголии и тогда поблагодарил Ухнаагийну Хурэлсуху за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате «ШОС плюс».