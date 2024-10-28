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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Монголию с государственным визитом

АЛМАТЫ, 28 окт — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в Монголию.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

В последний раз он был в Улан-Баторе 16 лет назад.

В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.

По итогам 2023 года двусторонний товарооборот составил 133 миллиона долларов, продемонстрировав рост на 27,7% по сравнению с 2022 годом.

В июле Токаев принял в Акорде президента Монголии и тогда поблагодарил Ухнаагийну Хурэлсуху за конструктивный вклад в успешное проведение заседания в формате «ШОС плюс».