«Мы для них никто»: Молдавская диаспора в России обратилась в посольство РМ в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ

Молдавская диаспора в России обратилась в посольство Молдовы в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ для второго тура выборов президента, однако ответ так и не получила.
— Никаких подвижек. Мы для них никто, — сообщил корреспонденту @SputnikLive представитель молдавской диаспоры в РФ Николай Погонец.
Напомним, что в России во время референдума и первого тура выборов было открыто всего лишь 2 участка для полумиллионной молдавской диаспоры. Люди простояли в очередях до ночи, чтобы проголосовать на выборах. Для сравнения, в Италии, где молдаван в два раза меньше, чем в России, было открыто 60 избирательных участков.