«Мы для них никто»: Молдавская диаспора в России обратилась в посольство РМ в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ

Напомним, что в России во время референдума и первого тура выборов было открыто всего лишь 2 участка для полумиллионной молдавской диаспоры. Люди простояли в очередях до ночи, чтобы проголосовать на выборах. Для сравнения, в Италии, где молдаван в два раза меньше, чем в России, было открыто 60 избирательных участков.