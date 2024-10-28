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«Мы для них никто»: Молдавская диаспора в России обратилась в посольство РМ в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ

Во время референдума и первого тура президентских выборов в России было открыто всего два избирательных участка, оба в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Молдавская диаспора в России обратилась в посольство Молдовы в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ для второго тура выборов президента, однако ответ так и не получила.

— Никаких подвижек. Мы для них никто, — сообщил корреспонденту @SputnikLive представитель молдавской диаспоры в РФ Николай Погонец.

Напомним, что в России во время референдума и первого тура выборов было открыто всего лишь 2 участка для полумиллионной молдавской диаспоры. Люди простояли в очередях до ночи, чтобы проголосовать на выборах. Для сравнения, в Италии, где молдаван в два раза меньше, чем в России, было открыто 60 избирательных участков.