Фонд Народного единства учрежден в Нижегородской области

С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело так же, как это исторически было принято на нижегородской земле. Когда-то именно в Нижнем Новгороде было сформировано Народное ополчение, а Козьма Минин занимался сбором первой пятины, или «пятой деньги». Этот чрезвычайный налог был введен правительством с согласия Земского собора весной 1614 года.