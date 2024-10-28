Фонд Народного единства учрежден в Нижегородской области

Фонд будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, работающих в Нижегородской области. Также взносы смогут направить и физические лица. Собранные средства направят на поддержку добровольцев, заключивших контракт с министерством обороны РФ на территории региона.
Организация, заключившая соответствующее соглашение о сотрудничестве, становится партнером фонда, получая при этом гарантию поддержки со стороны правительства Нижегородской области. Речь идет, например, о предоставлении субсидий, грантов или иных действующих форм поддержки бизнеса за счет средств областного бюджета. В свою очередь, перечисления в фонд будут осуществляться ежеквартально в размере не менее 5% от налоговой базы для расчета налога на прибыль. Также будет предусмотрена возможность пожертвований организаций, работающих по УСН, размер взноса для них составит 1% от дохода.
Для оформления партнерства с фондом предусматривается электронный формат подписания соглашения (при наличии ЭП) и пожертвований. Финансовое пожертвование от имени юридического или физического лица можно будет сделать по официальным реквизитам фонда. Также можно будет обратиться лично в одно из 12 отделений фонда, начинающих работу на территории Нижегородской области.
С созданием фонда появляется правовой механизм для того, чтобы объединить и систематизировать поступление помощи от организаций, большинство из которых активно участвует в поддержке добровольцев с самого начала, вносит свой вклад в общее дело так же, как это исторически было принято на нижегородской земле. Когда-то именно в Нижнем Новгороде было сформировано Народное ополчение, а Козьма Минин занимался сбором первой пятины, или «пятой деньги». Этот чрезвычайный налог был введен правительством с согласия Земского собора весной 1614 года.