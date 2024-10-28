Захарова: РФ публично объявит об ответе Польше на закрытие генконсульства

22 октября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Познани. До этого момента в Польше работали три генеральных консульства РФ — в Кракове на юге, в Познани на западе и в Гданьске на севере страны. В России пока остаются открытыми три польских консульства — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске. Помимо этого, Сикорский не исключил возможной высылки посла РФ в будущем. Захарова после этого решения отмечала, что Москва в очередной раз стала свидетелем проявления официальной Варшавой «безудержной русофобии, помноженной на какую-то болезненную шпиономанию».