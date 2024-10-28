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Захарова: РФ публично объявит об ответе Польше на закрытие генконсульства

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия обязательно ответит на враждебный шаг Польши с закрытием генконсульства в Познани, об этом будет публично объявлено, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Россия обязательно ответит на этот враждебный шаг. О нашем ответе будет публично объявлено. Всему свое время», — отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский в эфире телеканала TVP Info сообщил, что генеральное консульство РФ в Познани должно будет завершить свою работу до 30 ноября, в те же сроки его дипломатический персонал должен будет покинуть республику.

22 октября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Познани. До этого момента в Польше работали три генеральных консульства РФ — в Кракове на юге, в Познани на западе и в Гданьске на севере страны. В России пока остаются открытыми три польских консульства — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Иркутске. Помимо этого, Сикорский не исключил возможной высылки посла РФ в будущем. Захарова после этого решения отмечала, что Москва в очередной раз стала свидетелем проявления официальной Варшавой «безудержной русофобии, помноженной на какую-то болезненную шпиономанию».

Захарова Мария
дипломатия