Зеленский призвал премьера Индии Моди встать на сторону Украины

По его словам, Индия может присоединиться к западным санкциям против России и таким образом остановить покупки российских энергоносителей, чтобы уменьшить возможности Москвы в конфликте с Киевом.
Зеленский также заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди имеет большое влияние, поэтому он должен действовать, а не только говорить, если Индия заинтересована в окончании конфликта.
«Относительно позиции Моди: считаю, что какие-либо вопросы не должны заканчиваться словами. Он премьер большого государства с точки зрения влияния, экономики и прочего. Такая страна не может говорить, что заинтересована в окончании войны это обобщенно Моди может влиять на окончание войны. В этом его огромная ценность в любом конфликте», — сказал украинский лидер.
Моди неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта на Украине и выражал готовность поспособствовать его урегулированию. На встрече с президентом России Владимиром Путиным на октябрьском саммите БРИКС в Казани индийский премьер вновь отметил, что готов оказать любое возможное содействие в достижении мира на Украине.
До этого в августе Моди посетил Киев и заверил украинского президента, что «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира».