Зеленский призвал премьера Индии Моди встать на сторону Украины

«Относительно позиции Моди: считаю, что какие-либо вопросы не должны заканчиваться словами. Он премьер большого государства с точки зрения влияния, экономики и прочего. Такая страна не может говорить, что заинтересована в окончании войны это обобщенно Моди может влиять на окончание войны. В этом его огромная ценность в любом конфликте», — сказал украинский лидер.