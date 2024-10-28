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Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Грузии

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов, или 89 из 150 мандатов, и будет формировать новое правительство страны. Явка на выборах достигла 58,94%.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

The Canadian Press

Многие грузины восприняли голосование как решающий референдум о возможности вступления в Европейский союз.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала эти выборы «экзистенциальными».

По предварительным данным, явка избирателей стала самой высокой с тех пор, как правящая партия «Грузинская мечта» впервые была избрана в 2012 году.

Deutsche Welle*

Многое поставлено на карту на парламентских выборах в Грузии.

Для правящей партии «Грузинская мечта» четвертый срок подряд укрепил бы ее позиции и позволил бы ей провести дальнейшие законодательные изменения. На волоске также висит членство страны в ЕС.

Bloomberg

Россия и Запад борются за Грузию уже больше двух десятилетий. Проведенные в субботу экзит-поллы показали противоположные результаты.

BBC

Обе стороны заявляют о победе на решающем голосовании по вопросу будущего Грузии в Европе.

Financial Times

Итоги выборов удивили оппозицию, потому что их предвыборные опросы и экзит-поллы показывали, что они победили. Очевидно, что это… попытка России сохранить свое влияние, свой контроль над тем, что она считает своим задним двором.

Бен Холл
редактор Financial Times

Newsweek

Правящая партия бывшей советской Грузии заявила о победе на спорных выборах, которые дают президенту России Владимиру Путину серьезные преимущества.

The Associated Press

Избирательная кампания в стране с населением 3,7 миллиона человек, которая граничит с Россией, ознаменовалась ожесточенной борьбой за голоса избирателей и обвинениями в клеветнической кампании

New York Times

После спорных выборов в Грузии назревает политический кризис.

В этот раз правящая партия полна решимости настаивать на том, что ее победа является «мандатом народа», и вряд ли она будет приветствовать европейское посредничество.

The Telegraph

Выборы в Грузии, пишет британское издание, «украдены марионеточным правительством Путина»: это уже второй случай за неделю (после Молдовы), когда Россия, как утверждается, вмешалась в голосование в государстве, ориентированном на Запад.

Reuters

Результаты стали ударом для прозападных грузин, которые рассматривали субботнее голосование как выбор между правящей партией, укрепляющей связи с Россией, и оппозицией, стремящейся ускорить интеграцию с Европой.

В своем воскресном обращении президент Грузии Саломе Зарубишвили назвала результат «российской спецоперацией — новым видом гибридной войны».

The Wall Street Journal

Путин хочет вернуть соседние страны в орбиту влияния России, и он будет доволен новостями из Грузии в эти выходные.

The Economist

Выборы в Грузии рассматривались как последний шанс вернуть страну на путь вступления в ЕС. Но этот шанс, похоже, упущен: убедительная победа правящей партии «Грузинская мечта» означает, что… Кремль как никогда близок к своей цели — созданию еще одного государства-сателлита.

Однако самое большое беспокойство вызывает то, что Грузия сейчас тихо отдаляется от Запада.

* DW признана в России СМИ-иноагентом