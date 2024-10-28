Что пишут зарубежные СМИ о выборах в Грузии

The Canadian Press
Многие грузины восприняли голосование как решающий референдум о возможности вступления в Европейский союз.
По предварительным данным, явка избирателей стала самой высокой с тех пор, как правящая партия «Грузинская мечта» впервые была избрана в 2012 году.
Deutsche Welle*
Для правящей партии «Грузинская мечта» четвертый срок подряд укрепил бы ее позиции и позволил бы ей провести дальнейшие законодательные изменения. На волоске также висит членство страны в ЕС.
Bloomberg
Россия и Запад борются за Грузию уже больше двух десятилетий. Проведенные в субботу экзит-поллы показали противоположные результаты.
BBC
Обе стороны заявляют о победе на решающем голосовании по вопросу будущего Грузии в Европе.
Financial Times
Итоги выборов удивили оппозицию, потому что их предвыборные опросы и экзит-поллы показывали, что они победили. Очевидно, что это… попытка России сохранить свое влияние, свой контроль над тем, что она считает своим задним двором.
Newsweek
Правящая партия бывшей советской Грузии заявила о победе на спорных выборах, которые дают президенту России Владимиру Путину серьезные преимущества.
The Associated Press
Избирательная кампания в стране с населением 3,7 миллиона человек, которая граничит с Россией, ознаменовалась ожесточенной борьбой за голоса избирателей и обвинениями в клеветнической кампании
New York Times
В этот раз правящая партия полна решимости настаивать на том, что ее победа является «мандатом народа», и вряд ли она будет приветствовать европейское посредничество.
The Telegraph
Выборы в Грузии, пишет британское издание, «украдены марионеточным правительством Путина»: это уже второй случай за неделю (после Молдовы), когда Россия, как утверждается, вмешалась в голосование в государстве, ориентированном на Запад.
Reuters
Результаты стали ударом для прозападных грузин, которые рассматривали субботнее голосование как выбор между правящей партией, укрепляющей связи с Россией, и оппозицией, стремящейся ускорить интеграцию с Европой.
The Wall Street Journal
Путин хочет вернуть соседние страны в орбиту влияния России, и он будет доволен новостями из Грузии в эти выходные.
The Economist
Выборы в Грузии рассматривались как последний шанс вернуть страну на путь вступления в ЕС. Но этот шанс, похоже, упущен: убедительная победа правящей партии «Грузинская мечта» означает, что… Кремль как никогда близок к своей цели — созданию еще одного государства-сателлита.
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