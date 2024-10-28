Румыния продолжит поддерживать Молдову в случае смены президента

«Мы делаем проекты не для власти, а для людей, для местных сообществ здесь. Так было и так будет всегда, независимо от того, что будет на выборах. Наш долг быть ближе к людям, независимо от того, кто руководит».
Ранее Майя Санду заявила, что в случае смены главы государства Молдова может лишиться поддержки европейских партнеров.
Выборы президента Молдовы прошли 20 октября. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвовали бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновски, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
По итогам обработки всех 2219 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала действующий глава государства Майя Санду — 42,45% (656 354), на втором месте — экс-генпрокурор Александр Стояногло с 25,98% (401 726). Указанные кандидаты встретятся во втором туре, который состоится в воскресенье, 3 ноября.