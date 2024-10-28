Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах

Совсем иначе избиратели оценивают потенциальную реакцию соперницы Трампа — кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис. По мнению 73% избирателей, она примет свое поражение на выборах. Еще 26% дали отрицательный ответ на соответствующий вопрос, 1% не смог ответить.