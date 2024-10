Генсек НАТО заявил об отправке военных КНДР в Курскую область

Об отправке войск КНДР в Россию в октябре заявляли разведки Украины и Южной Кореи. The Wall Street Journal и The New York Times писали, что в Курскую область были направлены «несколько тысяч» северокорейских военных, в боях они не участвуют, их роль неизвестна. И Москва, и Пхеньян эти данные не подтверждали.