Генсек НАТО заявил об отправке военных КНДР в Курскую область

Военные КНДР были переброшены в Курскую область, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит Politico.
«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области», — сказал Рютте.
Он сообщил об «активных консультациях» внутри блока, а также с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе по поводу развития событий и анонсировал разговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в скором времени. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркнул Рютте.
Об отправке войск КНДР в Россию в октябре заявляли разведки Украины и Южной Кореи. The Wall Street Journal и The New York Times писали, что в Курскую область были направлены «несколько тысяч» северокорейских военных, в боях они не участвуют, их роль неизвестна. И Москва, и Пхеньян эти данные не подтверждали.
В российском МИДе называли якобы переброску в Россию войск «вбросом и шумихой», в миссии КНДР в ООН — «беспочвенными стереотипными слухами». В Кремле неоднократно заявляли, что Россия располагает собственным потенциалом для проведения операции на Украине и не обращалась за помощью к другим странам.
Владимир Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из Северной Кореи, напомнил о ст. 4 договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, который был подписан во время его визита в Пхеньян. В этой статье прописана возможность оказания военной помощи в случае нападения. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил Путин.