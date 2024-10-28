Генсек НАТО заявил об отправке военных КНДР в Курскую область

Владимир Путин, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из Северной Кореи, напомнил о ст. 4 договора о стратегическом партнерстве КНДР и России, который был подписан во время его визита в Пхеньян. В этой статье прописана возможность оказания военной помощи в случае нападения. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — заявил Путин.