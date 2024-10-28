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В Финляндии начали конфисковывать собственность России по иску Украины

«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд за утраченное имущество в Крыму летом прошлого года. До присоединения полуострова к России компании принадлежал «Черноморнафтогаз» с уровнем добычи около 1,6 млрд куб. м газа в год.

Источник: AP 2024

Финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании, передает Helsingin Sanomat. По данным «РБК Украина», речь идет об иске «Нафтогаза».

Так, конфискован был участок площадью 3,3 га, принадлежащий Российскому центру науки и культуры в Хельсинки (РЦНК). Финские власти наложили арест на здание РЦНК и участок в апреле прошлого года.

Российский (Советский) центр науки и культуры в Хельсинки был открыт в 1977 году. После распада Союза имуществом центра стала распоряжаться Россия. Основной задачей центра является оказание содействия в реализации совместных российско-финляндских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму летом прошлого года, после соответствующего решения арбитражного суда в Гааге. Суд тогда обязал Россию выплатить украинской компании компенсацию, сумма которой должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» в Крыму до момента их экспроприации. В «Нафтогазе» предупреждали, что, если Москва откажется, Киев может добиваться принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где есть российские активы.

В Кремле, комментируя постановление гаагского арбитража, ранее говорили, что Россия проанализирует его и «примет решение о дальнейших действиях». Минюст в 2019 году отмечал, что Москва не признает его юрисдикцию в этом вопросе. Любые санкции Россия считает незаконными.

До вхождения Крыма в состав России в 2014 году «Нафтогаз» владел на полуострове рядом крупных активов, в том числе «Черноморнафтогазом» («Черноморнефтегазом») с уровнем добычи около 1,6 млрд куб. м газа в год. Это имущество было национализировано решением парламента Крыма 17 марта 2014 года.