В Финляндии начали конфисковывать собственность России по иску Украины

«Нафтогаз» подал иск о взыскании с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму летом прошлого года, после соответствующего решения арбитражного суда в Гааге. Суд тогда обязал Россию выплатить украинской компании компенсацию, сумма которой должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов «Нафтогаза» в Крыму до момента их экспроприации. В «Нафтогазе» предупреждали, что, если Москва откажется, Киев может добиваться принудительного исполнения решения суда на территории тех стран, где есть российские активы.