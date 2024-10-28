Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Депутат Государственного Совета Крыма Кирилл Чебышев досрочно сложил полномочия, сообщает в понедельник пресс-служба Госсовета республики.

Источник: РИА "Новости"

«Государственный Совет Республики Крым досрочно прекратил полномочия депутата третьего созыва Кирилла Чебышева, избранного по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”, — сказано в сообщении.

Полномочия парламентария прекращены с 23 октября на основании письменного заявления самого депутата, уточняет пресс-служба.

Также, по данным пресс-службы, решением Госсовета изменен состав республиканский счетной комиссии и приняты изменения, по которым комитету по культуре и вопросам охраны культурного наследия переданы компетенции по ведению вопросов в сфере физической культуры и спорта.