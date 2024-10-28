Крымский парламентарий Чебышев досрочно сложил мандат

«Государственный Совет Республики Крым досрочно прекратил полномочия депутата третьего созыва Кирилла Чебышева, избранного по республиканскому избирательному округу от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии “Единая Россия”, — сказано в сообщении.
Полномочия парламентария прекращены с 23 октября на основании письменного заявления самого депутата, уточняет пресс-служба.
Также, по данным пресс-службы, решением Госсовета изменен состав республиканский счетной комиссии и приняты изменения, по которым комитету по культуре и вопросам охраны культурного наследия переданы компетенции по ведению вопросов в сфере физической культуры и спорта.