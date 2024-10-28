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Оппозиция объявила бойкот грузинскому парламенту

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Грузинские оппозиционные партии, прошедшие в парламент страны, объявили бойкот законодательному органу.

Источник: Reuters

«Мы не рассматриваем работу в этом парламенте», — сказала одна из лидеров партии «Сильная Грузия» Анна Долидзе.

Две оппозиционные партии «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены», прошедшие в парламент по итогам выборов, ранее заявили, что отказываются от депутатских мандатов.

Лидер четвертой оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария также сообщил об отказе работать в новом парламенте.

Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.

Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы тотально сфальсифицированными и призвала к протестам. Политик поддерживает проевропейскую оппозицию и стала инициатором объединения крупных оппозиционных партий, хотя по конституции президент должен быть беспартийным.

В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.