Оппозиция объявила бойкот грузинскому парламенту

Парламентские выборы прошли в республике 26 октября. По данным ЦИК после подсчета всех бюллетеней, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Также в парламент проходят четыре оппозиционные партии, в сумме они получили 37,78%.