Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван новый глава комитета по туризму Петербурга

О новых назначениях губернатор Петербурга рассказал на совещании с членами городского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Глава города Александр Беглов утвердил новые назначения в руководящих органах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, стало известно, что с 29 октября Алексей Михайлов займёт пост председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ранее он был первым заместителем председателя этого же комитета.

Также с 29 октября Евгений Панкевич станет председателем Комитета по развитию туризма Петербурга. Ранее он также занимал должность первого заместителя председателя этого комитета.

О новых назначениях Александр Беглов рассказал на совещании с членами городского правительства.