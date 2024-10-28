Назван новый глава комитета по туризму Петербурга

Глава города Александр Беглов утвердил новые назначения в руководящих органах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, стало известно, что с 29 октября Алексей Михайлов займёт пост председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ранее он был первым заместителем председателя этого же комитета.
Также с 29 октября Евгений Панкевич станет председателем Комитета по развитию туризма Петербурга. Ранее он также занимал должность первого заместителя председателя этого комитета.
О новых назначениях Александр Беглов рассказал на совещании с членами городского правительства.