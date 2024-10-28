Врип мэра Челябинска поручил наладить связь властей и горожан

Алексей Лошкин во многом продолжает ту работу, которую начала бывший мэр Челябинска, Наталья Котова. Сейчас он сам активно ведёт свои соцсети — страницу ВКонтакте и телеграм-канал. Теперь он поручил организовать связь глав районов с горожанами. Актуально это стало во многом из-за отмены в Челябинске муниципальной реформы, после которой мэрия напрямую управляет городскими районами и может лучше контролировать их работу.
По поручению Алексея Лошкина в каждом городском структурном подразделении должны будут появиться те лица, которые будут ответственны за работу с обращениями граждан. Это касается, в том числе администраций районов Челябинска и заместителей главы города.
«Все обращения берите в оперативную работу, на дожидаясь моих поручений», — цитирует «Вечерний Челябинск» указание Алексея Лошкина, адресованное вице-мэру Александру Астахову, занимающемуся вопросами городского хозяйства в Челябинске.
Важность взаимодействия власти и горожан врип мэра показывает на своём примере. Так на аппаратном совещании, ссылаясь на жалобы граждан, полученные им через соцсети, он поручил контролировать работу общественного транспорта, отслеживать случающиеся аварии теплосетей и установить на некоторых мусорных площадках графики вывоза мусора.