Врип мэра Челябинска поручил наладить связь властей и горожан

Алексей Лошкин во многом продолжает ту работу, которую начала бывший мэр Челябинска, Наталья Котова. Сейчас он сам активно ведёт свои соцсети — страницу ВКонтакте и телеграм-канал. Теперь он поручил организовать связь глав районов с горожанами. Актуально это стало во многом из-за отмены в Челябинске муниципальной реформы, после которой мэрия напрямую управляет городскими районами и может лучше контролировать их работу.