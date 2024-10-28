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Где и когда пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых государств состоится 30 октября в столице Беларуси, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

«30 октября 2024 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества».

говорится в сообщении.

Постпреды подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.

В повестке — обсуждение выполнения Дорожной карты по реализации инициатив в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.

Кроме того, на встрече планируют рассмотреть выполнение Плана мероприятий на 2023−2025 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и ЕЭК.

СНГ