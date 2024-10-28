Где и когда пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ

В повестке — обсуждение выполнения Дорожной карты по реализации инициатив в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.