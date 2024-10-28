Где и когда пройдет очередное заседание Совета постпредов стран СНГ

«30 октября 2024 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества».
Постпреды подведут итоги заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.
В повестке — обсуждение выполнения Дорожной карты по реализации инициатив в части сотрудничества в политической, гуманитарной и социальной сферах, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ.
Кроме того, на встрече планируют рассмотреть выполнение Плана мероприятий на 2023−2025 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и ЕЭК.