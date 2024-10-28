Эксперт объяснил, почему США не призвали расследовать выборы в Молдавии

«Он будет и с теми, и с теми. Поэтому для американцев нет смысла здесь идти на особо жесткие действия. Со своей радикальной поддержкой до нынешних пор Майи Санду они стали довольно непопулярными в Молдове. А им важно сохранять то минимальное доверие, которое может быть к США в нашей стране для того, чтобы они могли легитимизировать свои действия», — отметил Чуря.