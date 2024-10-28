Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов РФ

«Японское правительство осуществит кредит в размере 471,9 млрд иен при поддержке Украины из семи развитых стран (G7), используя замороженные активы России», — говорится в публикации.
Согласно данным агентства, ранее в этот день лидеры стран G7 приняли документ, в котором прописали суммы предоставляемого кредита от каждой страны.
Ранее, 23 октября, президент США Джо Байден объявил о решении выделить Украине кредит на сумму $20 млрд за счет процентов от замороженных активов России. Посольство России в США, в свою очередь, назвало это воровством.
В этот же день Совет ЕС утвердил выдачу Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением из замороженных активов России. Соответствующую схему выделения Киеву средств за день до этого одобрил Европарламент. В Совете Евросоюза отметили, что максимальный срок погашения кредита на €35 млрд, выданного Киеву, составит 45 лет. Также уточнялось, что данный кредит макрофинансовой помощи (MFA) является вкладом ЕС в кредит G7 на сумму до €45 млрд. Ожидается, что кредит будет предоставлен Украине до конца 2024 года.
10 октября газета Financial Times сообщала, что ЕК была вынуждена предложить альтернативный план по привлечению €35 млрд для Киева из общего бюджета ЕС из-за несогласия Венгрии по требованию США продлить заморозку российских активов. Изначальный план стран G7, одобренный в июне, подразумевал выделение $50 млрд (более €46 млрд по текущему курсу).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя передачу доходов от обездвиженных российских активов Украине, подчеркивал, что эти шаги незаконны и будут иметь последствия.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.