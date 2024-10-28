Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов РФ

В этот же день Совет ЕС утвердил выдачу Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением из замороженных активов России. Соответствующую схему выделения Киеву средств за день до этого одобрил Европарламент. В Совете Евросоюза отметили, что максимальный срок погашения кредита на €35 млрд, выданного Киеву, составит 45 лет. Также уточнялось, что данный кредит макрофинансовой помощи (MFA) является вкладом ЕС в кредит G7 на сумму до €45 млрд. Ожидается, что кредит будет предоставлен Украине до конца 2024 года.