Конституционный суд Молдовы рассмотрит отчет ЦИК об итогах еврореферендума

Заседание КС назначено на четверг, 31 октября.
«Заседание суда, который рассмотрит документы ЦИК о результатах референдума, состоится 31 октября».
Ранее ЦИК признала конституционный республиканский референдум состоявшимся и утвердила протокол о централизации результатов голосования на плебисците. На основании протокола подведения итогов голосования на референдуме, составленного и утвержденного окружными избирательными советами, Центризбирком установил явку на уровне 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек за вариант «нет».
Конституционный референдум в Молдове.
Республиканский конституционный референдум прошел в Молдове в тот же день, что и первый тур президентских выборов. Дату 20 октября для проведения референдума парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».