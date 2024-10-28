Конституционный суд Молдовы рассмотрит отчет ЦИК об итогах еврореферендума

Ранее ЦИК признала конституционный республиканский референдум состоявшимся и утвердила протокол о централизации результатов голосования на плебисците. На основании протокола подведения итогов голосования на референдуме, составленного и утвержденного окружными избирательными советами, Центризбирком установил явку на уровне 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек за вариант «нет».