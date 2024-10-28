Текслер изменил состав комиссии по выборам главы Челябинска

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Так, с состав комиссии войдут заместитель губернатора Роман Воллерт, первый заместитель председателя Заксобрания Денис Моисеев, первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Татьяна Язовских. Ранее в этом списке был спикер ЗСО Олег Гербер.
От Челябинской гордумы в комиссию войдут ее председатель Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения ЧГД Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления ЧГД Наталья Легонькова.
Всего на конкурс по отбору претендентов заявились 29 человек.