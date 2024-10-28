Текслер изменил состав комиссии по выборам главы Челябинска

Так, с состав комиссии войдут заместитель губернатора Роман Воллерт, первый заместитель председателя Заксобрания Денис Моисеев, первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Татьяна Язовских. Ранее в этом списке был спикер ЗСО Олег Гербер.