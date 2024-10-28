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Текслер изменил состав комиссии по выборам главы Челябинска

Губернатор Алексей Текслер изменил состав конкурсной комиссии от регионального правительства для отбора кандидатур на должность главы Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, с состав комиссии войдут заместитель губернатора Роман Воллерт, первый заместитель председателя Заксобрания Денис Моисеев, первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Татьяна Язовских. Ранее в этом списке был спикер ЗСО Олег Гербер.

От Челябинской гордумы в комиссию войдут ее председатель Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения ЧГД Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления ЧГД Наталья Легонькова.

Всего на конкурс по отбору претендентов заявились 29 человек.