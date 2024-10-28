В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло

Батрынча на брифинге привел в качестве примера случай, который произошел в воскресенье в секторе Буюканы города Кишинева, когда на двух агитаторов Стояногло напал сторонник баллотирующейся на второй срок Майи Санду. Один из молодых людей был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу скорой помощи. По словам вице-спикера, подобные случаи были зафиксированы и в столичном секторе Чеканы, и во многих районах республики.
«Мы проинформируем генеральную прокуратуру, другие государственные институты, посольства, организации, которые занимаются мониторингом президентских выборов о призывах к ненависти, многочисленных нападениях с применением физического насилия, конфликтах и прочих нездоровых ситуациях, которым потворствует действующая власть», — заявил Батрынча.
По его словам, все эти случаи являются логичным следствием той пропаганды, которой занимается Санду. «Мы много раз говорили о том, что власть должна идти с цивилизованным посылом, с призывами к спокойствию. Это должны быть дискуссии об идеях развития Республики Молдова. Мы видим, что штаб Майи Санду не знает, как мобилизовать электорат, кроме как заниматься истеризацией и расколом общества. Мы видим призывы депутатов парламента, министров. Это агрессивные сообщения, которые приводят к ситуациям, которые мы имеем сегодня в территориях», — пояснил социалист.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.