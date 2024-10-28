В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло

По его словам, все эти случаи являются логичным следствием той пропаганды, которой занимается Санду. «Мы много раз говорили о том, что власть должна идти с цивилизованным посылом, с призывами к спокойствию. Это должны быть дискуссии об идеях развития Республики Молдова. Мы видим, что штаб Майи Санду не знает, как мобилизовать электорат, кроме как заниматься истеризацией и расколом общества. Мы видим призывы депутатов парламента, министров. Это агрессивные сообщения, которые приводят к ситуациям, которые мы имеем сегодня в территориях», — пояснил социалист.