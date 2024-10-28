В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ

Согласно его данным, совместный отчет ФБР и министерства внутренней безопасности (DHS), датированный октябрем, был предоставлен по запросу организации Property of the People. Документ предупреждает о возможных угрозах, исходящих от экстремистов, и был передан государственным и местным правоохранительным органам для координации действий в данной связи.
«Насилию нет места в политике, и DHS продолжает работать с нашими партнерами для оценки и предотвращения возникающих угроз от внутренних и зарубежных источников», — заявила представитель DHS Майра Родригес. По ее словам, США находятся в «состоянии динамично развивающейся обстановки с повышенной угрозой», и ведомство продолжает делиться информацией с партнерами по обеспечению правопорядка о возможных рисках в контексте выборов 2024 года.
Согласно отчету, представления о фальсификациях на выборах стали «главным мотивом» для экстремистов, которые целенаправленно атакуют государственных и избирательных чиновников. По данным документа, с 6 января 2021 года как минимум три акта насилия и два пресеченных заговора были связаны с ложными утверждениями о выборах. Среди других факторов, вызывающих призывы к насилию, названы вопросы иммиграции, права сексуальных меньшинств, аборты и попытки покушений на экс-президента Дональда Трампа.
Угрозы в адрес работников избирательных комиссий, по данным ФБР, также резко возросли и включают рассылку писем с неизвестным белым порошком, онлайн-угрозы и фальшивые вызовы экстренных служб, которые приводят к полицейским операциям по ложным адресам. Эти угрозы часто исходят из регионов, где итоги выборов в прошлом неоднократно оспаривались.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.