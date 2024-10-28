В США предупредили о риске насилия на президентских выборах, пишут СМИ

Согласно отчету, представления о фальсификациях на выборах стали «главным мотивом» для экстремистов, которые целенаправленно атакуют государственных и избирательных чиновников. По данным документа, с 6 января 2021 года как минимум три акта насилия и два пресеченных заговора были связаны с ложными утверждениями о выборах. Среди других факторов, вызывающих призывы к насилию, названы вопросы иммиграции, права сексуальных меньшинств, аборты и попытки покушений на экс-президента Дональда Трампа.