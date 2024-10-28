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В Молдавии обсудят вопрос признания итогов референдума

КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии 31 октября соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции, сообщила в понедельник пресс-служба КС.

Источник: © РИА Новости

«В четверг, 31 октября 2024 года, в 10.00 (11.00 мск) состоится заседание Конституционного суда, на котором будет рассмотрено обращение № 212d/2024 о подтверждении результатов республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

В зал заседаний Конституционного Суда будут иметь доступ только приглашенные лица.

На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.