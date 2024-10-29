Bloomberg: Стармеру придется добиваться расположения как республиканцев США, так и лидеров ЕС

На прошлой неделе министр обороны Джон Хили, убежденный атлантист из партии, которая при предыдущих администрациях «заигрывала» с пацифизмом, заявил, что вооруженные силы Великобритании не готовы к войне. Хили подписал оборонный пакт со своим немецким коллегой, аналогичный тому, что ранее был подписан между Великобританией и Францией. Оптимисты, стремящиеся к сближению с Берлином, воспримут это как предвестие создания европейской оборонной промышленности. Но ни один из двух министров не заявил о предоставлении Украине доступа к ракетам большой дальности — немецким Taurus или британским Storm Shadow, — которые могли бы нанести удар по российским войскам в тылу и оказать серьезное влияние на ситуацию на фронте.