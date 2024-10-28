Глава Башкирии встретился с представителями туриндустрии России и Беларуси

Глава региона отметил, что сегодня в Уфе собрались представители более 50 регионов России.
"Мы готовы показать нашу республику, традиции и обычаи, познакомить с нашими достижениями в развитии этнотуризма.
Особое внимание мы уделяем именно этнотуризму. Потому, что он направлен на сохранение традиционных культур нашей многонациональной республики и страны, наше единение на основе богатой истории, духовных ценностей.
Активно развивается гастротуризм. В этом году прошла презентация первого гастрономического путеводителя «География на вкус. Республика Башкортостан» Ники Ганич.
Наши гости очень любят башкирские этнотуры с полным погружением в быт и традиции башкир. У каждой программы есть своя изюминка — мастер-класс по стрельбе из лука, верховая езда, национальные игры и ремёсла, приготовление башкирских блюд, визит на местную ферму или пасеку", — отметил Радий Хабиров.
В республике проводятся событийные мероприятия с ярким местным колоритом. Фестивали «Башкорт аты», «Купец 2.0», «Бирские пельмени», Буздякский «БэлешФест» стали настоящими точками притяжения для туристов.
В этом году в республики были открыты этнокомплекс «Торатау», историко-мемориальный парк «Салауат ере» в геопарке «Янган-тау». Недалеко от Уфы, в Чишминском районе, у золотоордынского каменного мавзолея Тура-хана начал работу визит-центр нашего будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. И год не прошел, а их посетило уже 500 тысяч человек.
Еще одна гордость республики — Музей археологии и этнографии в Уфе, где можно ознакомиться с уникальной коллекцией «Золото сарматов» из Филипповских курганов
Напомним, что в рамках форума пройдет XI Всероссийская туристская премия «Маршрут года». Премия учреждена в 2014 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристических маршрутов и экскурсионных программ.
Заявленные туристские маршруты должны предусматривать посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой маршрута: историческая, архитектурная, культурная, духовная, природная и другие. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Всего на участие в премии в 2024 году был заявлен 451 проект из 62 регионов России. В финале XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года» будут представлены 299 проектов из 55 регионов страны.
Башкортостан представил 54 проекта, это самое большое количество заявок в ПФО.