Глава Башкирии встретился с представителями туриндустрии России и Беларуси

В этом году в республики были открыты этнокомплекс «Торатау», историко-мемориальный парк «Салауат ере» в геопарке «Янган-тау». Недалеко от Уфы, в Чишминском районе, у золотоордынского каменного мавзолея Тура-хана начал работу визит-центр нашего будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. И год не прошел, а их посетило уже 500 тысяч человек.