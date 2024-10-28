Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ

Трамп ранее заявил, что у Харрис «очень низкий IQ» и призвал ее пройти тест на умственные способности. Бывший президент пояснил, что его конкурентка в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Харрис не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы, что точно указывает, что «с ней что-то не так».
«Конечно. И я бы бросила ему вызов, чтобы он сделал то же самое. Но вот в чем дело, он есть, он, вы знаете, вот к чему он прибегнул. И я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и неуравновешенным, и прибегнул к переходу на личности потому что у него на самом деле нет плана для американского народа», — заявила Харрис в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос, прошла бы она тест и что она думает о ремарках Трампа в ее адрес.
Она указала на ряд бывших высокопоставленных сотрудников администрации Трампа, которые заявили, что он непригоден для должности президента.
Ранее Харрис опубликовала медицинское заключение, в котором ее врач Джошуа Симмонс подтвердил, что политик находится в «превосходном состоянии здоровья» за месяц до предстоящих в ноябре выборов главы государства. В отчёте говорится, что 60-летняя Харрис придерживается «очень здорового питания» и поддерживает активный образ жизни. Её последнее медицинское обследование, проведённое в апреле, не выявило никаких отклонений.
78-летний Трамп, который в августе сообщил телеканалу CBS News, что «с удовольствием» опубликует свои медицинские данные, с тех пор неоднократно уклонялся от таких запросов. Последние публичные выступления Трампа становятся все более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания, утверждает газета New York Times по результатам компьютерного анализа его речей.