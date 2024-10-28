Харрис заявила о готовности пройти тест на IQ

«Конечно. И я бы бросила ему вызов, чтобы он сделал то же самое. Но вот в чем дело, он есть, он, вы знаете, вот к чему он прибегнул. И я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и неуравновешенным, и прибегнул к переходу на личности потому что у него на самом деле нет плана для американского народа», — заявила Харрис в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос, прошла бы она тест и что она думает о ремарках Трампа в ее адрес.