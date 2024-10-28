Bloomberg: чем обернулся «развод» Европы и Британии

Новое лейбористское правительство Великобритании приближается к своему первому серьезному испытанию, пишет Bloomberg. В бюджете, который будет принят 30 октября, оно должно указать, как намерено сбалансировать новые государственные расходы и меры по улучшению финансовой дисциплины без масштабного повышения налогов. А это непростая задача. И усугубляют ее нескончаемые издержки, связанные с Brexit.
Однако он хочет стимулировать экономический рост, каким-то образом восстановив отношения между Великобританией и Европейским союзом, что является еще более сложной задачей.
Экономическое положение Великобритании особенно трагично — или комично, — потому что во многом вызвано неподходящим моментом.
Во-первых, по мере того как США возвращают мир к режиму регулируемой торговли, стоимость пребывания вне преференциальных соглашений ЕС, вероятно, будет расти. Еще до того как глобальная фрагментация стала реальностью, стремление Великобритании свободно торговать с новыми партнерами, не входящими в ЕС и вне рамок обязательств, взятых под пристальным контролем блока, было опрометчивым. А сегодня любая подобная стратегия выглядит абсурдной.
Во-вторых, сам ЕС сейчас борется с вопросами, которые он отказался обсуждать в ответ на требования Великобритании, связанные с Brexit: внутренние границы, «субсидиарность» и так называемый дефицит демократии.
Как напоминает Крукс, ЕС в свое время отказался обсуждать миграционный вопрос, который являлся самой острой жалобой Великобритании. Свободное перемещение товаров, услуг, капитала и людей в пределах границ ЕС было не подлежащим обсуждению принципом. Канцлер Германии Ангела Меркель была непреклонна в этом вопросе.
Многие другие государства-члены ЕС, включая Францию, Италию, Данию и Швецию, тоже ввели пограничный контроль в той или иной степени на своих границах, несмотря на законодательство ЕС и их предполагаемую приверженность свободному передвижению.
Отчасти, конечно, эта политическая тенденция является ответом на растущую поддержку популистских партий, которые являются «евроскептиками». Даже Европейская комиссия, которая до сих пор была суровым стражем законов ЕС, недавно уступила, признав необходимость введения временного пограничного контроля «в качестве крайней меры».
Сейчас на это жалуются националисты-популисты не только в Венгрии, но и во Франции, Германии, Италии и Нидерландах. А в свое время сторонники Brexit были озабочены, если не сказать одержимы, возможностью Европейского союза проводить политику, не будучи должным образом подотчетным избирателям.
Например, бывший глава ЕЦБ Марио Драги в недавно опубликованном отчете о производительности и конкурентоспособности в ЕС подробно анализирует тенденцию властей блока к чрезмерному регулированию. Он призывает к обязательной паузе в принятии новых правил и институциональной реформе, чтобы облегчить регуляторную нагрузку. С одной стороны, Драги выступает за более квалифицированное голосование большинством голосов и/или за более широкие инициативы с плюрилатеральным участием (где сотрудничают подмножества членов ЕС). С другой стороны, он говорит, что «ЕС должен быть более строгим в применении принципа субсидиарности и проявлять больше самоограничения».
К сожалению, Стармер, возможно, прав в том, что воссоединение с ЕС политически невозможно в обозримом будущем, пишет Крукс. Brexit нельзя отменить, и он на неопределенный срок затуманит экономическое будущее Великобритании. Грустно думать, что и Британия, и ЕС были бы в лучшем положении, если бы своевременно решили все упомянутые проблемы. Для ЕС, во всяком случае, еще не слишком поздно, считает автор.