Bloomberg: чем обернулся «развод» Европы и Британии

Например, бывший глава ЕЦБ Марио Драги в недавно опубликованном отчете о производительности и конкурентоспособности в ЕС подробно анализирует тенденцию властей блока к чрезмерному регулированию. Он призывает к обязательной паузе в принятии новых правил и институциональной реформе, чтобы облегчить регуляторную нагрузку. С одной стороны, Драги выступает за более квалифицированное голосование большинством голосов и/или за более широкие инициативы с плюрилатеральным участием (где сотрудничают подмножества членов ЕС). С другой стороны, он говорит, что «ЕС должен быть более строгим в применении принципа субсидиарности и проявлять больше самоограничения».