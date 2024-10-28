Беларусь и Сахалинская область намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства

«Сотрудничество с Сахалинской областью в сфере АПК налажено, в этот регион поставляются белорусские молочные и мясные продукты, хлебобулочные, кондитерские изделия. Продолжаем работу в тесной связи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсуждаем поставки семенного картофеля в Сахалинскую область, производство и поставки детского питания. Хорошие рыбные запасы в Охотском море — тоже обсуждаем тему поставок рыбной продукции к нам. В Сахалинской области организовано строительство молочно-товарного комплекса по белорусским технологиям, он сейчас работает, и результаты неплохие. Мы там уже закрепились и дальше будем сотрудничать», — сказал Анатолий Линевич. Также белорусская сторона готова предоставить возможности для обучения специалистов аграрного профиля.