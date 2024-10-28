Беларусь и Сахалинская область намерены развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства

«Сотрудничество с Сахалинской областью в сфере АПК налажено, в этот регион поставляются белорусские молочные и мясные продукты, хлебобулочные, кондитерские изделия. Продолжаем работу в тесной связи и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсуждаем поставки семенного картофеля в Сахалинскую область, производство и поставки детского питания. Хорошие рыбные запасы в Охотском море — тоже обсуждаем тему поставок рыбной продукции к нам. В Сахалинской области организовано строительство молочно-товарного комплекса по белорусским технологиям, он сейчас работает, и результаты неплохие. Мы там уже закрепились и дальше будем сотрудничать», — сказал Анатолий Линевич. Также белорусская сторона готова предоставить возможности для обучения специалистов аграрного профиля.
Инна Павленко отметила, что Беларусь отличается высокими достижениями в области развития сельского хозяйства, переработки. «Поэтому нам есть чему поучиться, есть какие технологии взять у белорусской стороны. В рамках соглашения о сотрудничестве у нас очень динамично развиваются торгово-экономические связи. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки продовольствия и промышленной продукции в наш регион, активно заключают договоры. С 2015 года, когда впервые было заключено соглашение между Беларусью и Сахалинской областью, значительно вырос ассортимент товаров, реализуемых на нашем потребительском рынке. Ваши производители и наши предприниматели не останавливаются на достигнутом», — подчеркнула она.
«Мы имеем положительный опыт совместной реализации проектов в животноводстве, очень довольны результатами. Сегодня в Сахалинской области производится достаточно большой объем молока высокого качества. Также нам интересен вопрос применения белорусских технологий в переработке молока. Еще одна важная тема — производство продуктов детского питания. Кроме того, у нас есть опыт применения семенного картофеля, которым славится Беларусь. В нашем климате белорусский картофель показал себя очень хорошо, в нашей зоне рискованного земледелия хорошую урожайность продемонстрировал. Хотелось бы развивать это направление, наращивать поставки белорусского семенного картофеля, проводить сортоиспытания в сотрудничестве с белорусскими специалистами. С нашей стороны мы готовы заключать взаимовыгодные договоры с представителями белорусского бизнеса по поставкам рыбной продукции», — добавила Инна Павленко.