Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты

Санду и Стояногло приняли участие в дебатах 27 октября. После этого общественный телеканал Moldova 1 выступил с инициативой о проведении новых дебатов вечером 28 октября. Ранее в понедельник представитель команды Стояногло Адела Раиляну сообщила, что кандидат впредь не будет участвовать в дебатах, организованных аффилированными с властями телеканалами, он готов к встрече только на нейтральной платформе.
«Это напряженный момент для всех, не только для команд, но и для граждан. Они заслуживают того, чтобы видеть нас открытыми, честными и непредвзятыми. Речь идет о чести и достоинстве каждого из нас. Но это также и наша ответственность перед гражданами. Поэтому в духе доброго взаимопонимания приглашаю вас все-таки прийти на дебаты в Moldova 1», — заявила Санду в видеообращении в соцсетях.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.