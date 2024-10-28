Санду вновь пригласила Стояногло на дебаты

«Это напряженный момент для всех, не только для команд, но и для граждан. Они заслуживают того, чтобы видеть нас открытыми, честными и непредвзятыми. Речь идет о чести и достоинстве каждого из нас. Но это также и наша ответственность перед гражданами. Поэтому в духе доброго взаимопонимания приглашаю вас все-таки прийти на дебаты в Moldova 1», — заявила Санду в видеообращении в соцсетях.