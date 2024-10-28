Орбан прибыл с визитом в Тбилиси

Как сообщается, Орбан проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят также глава МИД этой страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.
Визит венгерского премьера продлится два дня. Орбан первый европейский лидер, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с победой на прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии.