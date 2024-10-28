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Орбан прибыл с визитом в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Кадры прибытия главы венгерского правительства в прямом эфире транслировал телеканал «Имеди» из Тбилисского международного аэропорта.

Источник: AP 2024

Как сообщается, Орбан проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланированы встречи в расширенном формате. В состав венгерской делегации входят также глава МИД этой страны Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица.

Визит венгерского премьера продлится два дня. Орбан первый европейский лидер, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с победой на прошедших 26 октября парламентских выборах в Грузии.